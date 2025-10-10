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Сигналы / MetaTrader 5 / TopCat
Florin Gheorghe-pop

TopCat

Florin Gheorghe-pop
Florin Gheorghe-pop

Florin Gheorghe-pop

0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
AdmiralsGroup-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
807
Прибыльных трейдов:
790 (97.89%)
Убыточных трейдов:
17 (2.11%)
Лучший трейд:
276.37 EUR
Худший трейд:
-642.82 EUR
Общая прибыль:
6 989.49 EUR (29 596 pips)
Общий убыток:
-1 308.17 EUR (3 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
371 (1 046.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 172.30 EUR (87)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
87.32%
Макс. загрузка депозита:
172.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.84
Длинных трейдов:
251 (31.10%)
Коротких трейдов:
556 (68.90%)
Профит фактор:
5.34
Мат. ожидание:
7.04 EUR
Средняя прибыль:
8.85 EUR
Средний убыток:
-76.95 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-73.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-642.82 EUR (1)
Прирост в месяц:
8.88%
Годовой прогноз:
107.73%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
583.90 EUR
Максимальная:
642.82 EUR (60.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.71% (642.82 EUR)
По эквити:
60.54% (5 089.39 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 807
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +276.37 EUR
Худший трейд: -643 EUR
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 046.23 EUR
Макс. убыток в серии: -73.98 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.90 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 60
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 102
AdmiralsGroup-Live
1.80 × 61
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80% eight month and it will only improve. Subscribe if you want a share.
Нет отзывов
2026.07.27 09:08 2026.07.27 09:08:58  

The warning: "80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.55% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime." is fake, I wish I could make 80% growth in 2 days. In fact it took me 8 month to get over 80%.

2026.07.21 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 11:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 11:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.09 12:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.07 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.03 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.01 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.01 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 11:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.21 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TopCat
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
12K
EUR
54
12%
807
97%
87%
5.34
7.04
EUR
61%
1:30
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