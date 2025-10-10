Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 11 Exness-MT5Real5 0.00 × 1 GoMarkets-Live 0.90 × 40 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.95 × 60 ICMarketsEU-MT5-5 1.11 × 102 AdmiralsGroup-Live 1.80 × 61 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика