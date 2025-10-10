- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
807
Прибыльных трейдов:
790 (97.89%)
Убыточных трейдов:
17 (2.11%)
Лучший трейд:
276.37 EUR
Худший трейд:
-642.82 EUR
Общая прибыль:
6 989.49 EUR (29 596 pips)
Общий убыток:
-1 308.17 EUR (3 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
371 (1 046.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 172.30 EUR (87)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
87.32%
Макс. загрузка депозита:
172.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.84
Длинных трейдов:
251 (31.10%)
Коротких трейдов:
556 (68.90%)
Профит фактор:
5.34
Мат. ожидание:
7.04 EUR
Средняя прибыль:
8.85 EUR
Средний убыток:
-76.95 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-73.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-642.82 EUR (1)
Прирост в месяц:
8.88%
Годовой прогноз:
107.73%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
583.90 EUR
Максимальная:
642.82 EUR (60.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.71% (642.82 EUR)
По эквити:
60.54% (5 089.39 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|807
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|6.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +276.37 EUR
Худший трейд: -643 EUR
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 046.23 EUR
Макс. убыток в серии: -73.98 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.90 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 60
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.11 × 102
|
AdmiralsGroup-Live
|1.80 × 61
80% eight month and it will only improve. Subscribe if you want a share.
Нет отзывов
The warning: "80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.55% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime." is fake, I wish I could make 80% growth in 2 days. In fact it took me 8 month to get over 80%.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
54
12%
807
97%
87%
5.34
7.04
EUR
EUR
61%
1:30