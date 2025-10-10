- Büyüme
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
90 (98.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.10%)
En iyi işlem:
30.79 EUR
En kötü işlem:
-642.82 EUR
Brüt kâr:
105.58 EUR (3 025 pips)
Brüt zarar:
-642.82 EUR (3 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (46.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
58.92 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
19.82%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
19 (20.88%)
Satış işlemleri:
72 (79.12%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-5.90 EUR
Ortalama kâr:
1.17 EUR
Ortalama zarar:
-642.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-642.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-642.82 EUR (1)
Aylık büyüme:
-55.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
583.90 EUR
Maksimum:
642.82 EUR (60.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.71% (642.82 EUR)
Varlığa göre:
0.03% (0.12 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-613
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-135
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.79 EUR
En kötü işlem: -643 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -642.82 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
