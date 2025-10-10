SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TopCat
Florin Gheorghe-pop

TopCat

Florin Gheorghe-pop
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
90 (98.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.10%)
En iyi işlem:
30.79 EUR
En kötü işlem:
-642.82 EUR
Brüt kâr:
105.58 EUR (3 025 pips)
Brüt zarar:
-642.82 EUR (3 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (46.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
58.92 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
19.82%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
19 (20.88%)
Satış işlemleri:
72 (79.12%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-5.90 EUR
Ortalama kâr:
1.17 EUR
Ortalama zarar:
-642.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-642.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-642.82 EUR (1)
Aylık büyüme:
-55.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
583.90 EUR
Maksimum:
642.82 EUR (60.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.71% (642.82 EUR)
Varlığa göre:
0.03% (0.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -613
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -135
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.79 EUR
En kötü işlem: -643 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -642.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
2.34 × 41
İnceleme yok
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.