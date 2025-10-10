SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TopCat
Florin Gheorghe-pop

TopCat

Florin Gheorghe-pop
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -53%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
90 (98.90%)
Perte trades:
1 (1.10%)
Meilleure transaction:
30.79 EUR
Pire transaction:
-642.82 EUR
Bénéfice brut:
105.58 EUR (3 025 pips)
Perte brute:
-642.82 EUR (3 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (46.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
58.92 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
19.82%
Charge de dépôt maximale:
14.45%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
19 (20.88%)
Courts trades:
72 (79.12%)
Facteur de profit:
0.16
Rendement attendu:
-5.90 EUR
Bénéfice moyen:
1.17 EUR
Perte moyenne:
-642.82 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-642.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-642.82 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-55.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
583.90 EUR
Maximal:
642.82 EUR (60.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.71% (642.82 EUR)
Par fonds propres:
0.03% (0.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -613
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -135
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.79 EUR
Pire transaction: -643 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +46.66 EUR
Perte consécutive maximale: -642.82 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralsGroup-Live
2.34 × 41
.
Aucun avis
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
