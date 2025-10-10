- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
809
盈利交易:
792 (97.89%)
亏损交易:
17 (2.10%)
最好交易:
276.37 EUR
最差交易:
-642.82 EUR
毛利:
7 053.98 EUR (29 717 pips)
毛利亏损:
-1 308.17 EUR (3 370 pips)
最大连续赢利:
371 (1 046.23 EUR)
最大连续盈利:
2 172.30 EUR (87)
夏普比率:
0.12
交易活动:
87.32%
最大入金加载:
172.83%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.94
长期交易:
251 (31.03%)
短期交易:
558 (68.97%)
利润因子:
5.39
预期回报:
7.10 EUR
平均利润:
8.91 EUR
平均损失:
-76.95 EUR
最大连续失误:
3 (-73.98 EUR)
最大连续亏损:
-642.82 EUR (1)
每月增长:
7.85%
年度预测:
95.29%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
583.90 EUR
最大值:
642.82 EUR (60.71%)
相对跌幅:
结余:
60.71% (642.82 EUR)
净值:
60.54% (5 089.39 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|809
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +276.37 EUR
最差交易: -643 EUR
最大连续赢利: 87
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 046.23 EUR
最大连续亏损: -73.98 EUR
80% eight month and it will only improve. Subscribe if you want a share.
没有评论
The warning: "80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.55% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime." is fake, I wish I could make 80% growth in 2 days. In fact it took me 8 month to get over 80%.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
55
12%
809
97%
87%
5.39
7.10
EUR
EUR
61%
1:30