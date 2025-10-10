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信号 / MetaTrader 5 / TopCat
Florin Gheorghe-pop

TopCat

Florin Gheorghe-pop
Florin Gheorghe-pop

Florin Gheorghe-pop

0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 12%
AdmiralsGroup-Live
1:30
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
809
盈利交易:
792 (97.89%)
亏损交易:
17 (2.10%)
最好交易:
276.37 EUR
最差交易:
-642.82 EUR
毛利:
7 053.98 EUR (29 717 pips)
毛利亏损:
-1 308.17 EUR (3 370 pips)
最大连续赢利:
371 (1 046.23 EUR)
最大连续盈利:
2 172.30 EUR (87)
夏普比率:
0.12
交易活动:
87.32%
最大入金加载:
172.83%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.94
长期交易:
251 (31.03%)
短期交易:
558 (68.97%)
利润因子:
5.39
预期回报:
7.10 EUR
平均利润:
8.91 EUR
平均损失:
-76.95 EUR
最大连续失误:
3 (-73.98 EUR)
最大连续亏损:
-642.82 EUR (1)
每月增长:
7.85%
年度预测:
95.29%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
583.90 EUR
最大值:
642.82 EUR (60.71%)
相对跌幅:
结余:
60.71% (642.82 EUR)
净值:
60.54% (5 089.39 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 809
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 6.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +276.37 EUR
最差交易: -643 EUR
最大连续赢利: 87
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 046.23 EUR
最大连续亏损: -73.98 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.90 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 60
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 104
AdmiralsGroup-Live
1.80 × 61
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80% eight month and it will only improve. Subscribe if you want a share.
没有评论
2026.07.27 09:08 2026.07.27 09:08:58  

The warning: "80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.55% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime." is fake, I wish I could make 80% growth in 2 days. In fact it took me 8 month to get over 80%.

2026.07.21 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 11:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 11:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.09 12:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.07 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.03 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.01 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.01 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.27 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 11:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.21 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TopCat
每月30 USD
12%
0
0
USD
12K
EUR
55
12%
809
97%
87%
5.39
7.10
EUR
61%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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