SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TopCat
Florin Gheorghe-pop

TopCat

Florin Gheorghe-pop
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -53%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
90 (98.90%)
Loss Trade:
1 (1.10%)
Best Trade:
30.79 EUR
Worst Trade:
-642.82 EUR
Profitto lordo:
105.58 EUR (3 025 pips)
Perdita lorda:
-642.82 EUR (3 160 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (46.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
58.92 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
19.82%
Massimo carico di deposito:
14.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
19 (20.88%)
Short Trade:
72 (79.12%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-5.90 EUR
Profitto medio:
1.17 EUR
Perdita media:
-642.82 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-642.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-642.82 EUR (1)
Crescita mensile:
-55.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
583.90 EUR
Massimale:
642.82 EUR (60.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.71% (642.82 EUR)
Per equità:
0.03% (0.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -613
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -135
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.79 EUR
Worst Trade: -643 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -642.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralsGroup-Live
2.34 × 41
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
.
Non ci sono recensioni
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TopCat
30USD al mese
-53%
0
0
USD
463
EUR
11
0%
91
98%
20%
0.16
-5.90
EUR
61%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.