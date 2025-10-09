СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KILAU EMAS
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 36%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
148 (97.36%)
Убыточных трейдов:
4 (2.63%)
Лучший трейд:
884.90 USD
Худший трейд:
-406.30 USD
Общая прибыль:
36 115.60 USD (361 069 pips)
Общий убыток:
-971.60 USD (8 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
140 (34 041.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
34 041.70 USD (140)
Коэффициент Шарпа:
2.00
Торговая активность:
99.52%
Макс. загрузка депозита:
4.06%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
42.88
Длинных трейдов:
152 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
37.17
Мат. ожидание:
231.21 USD
Средняя прибыль:
244.02 USD
Средний убыток:
-242.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-817.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-817.60 USD (4)
Прирост в месяц:
6.42%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
819.60 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.66% (821.60 USD)
По эквити:
53.69% (62 801.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 353K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +884.90 USD
Худший трейд: -406 USD
Макс. серия выигрышей: 140
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34 041.70 USD
Макс. убыток в серии: -817.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
