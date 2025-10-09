- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
148 (97.36%)
Убыточных трейдов:
4 (2.63%)
Лучший трейд:
884.90 USD
Худший трейд:
-406.30 USD
Общая прибыль:
36 115.60 USD (361 069 pips)
Общий убыток:
-971.60 USD (8 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
140 (34 041.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
34 041.70 USD (140)
Коэффициент Шарпа:
2.00
Торговая активность:
99.52%
Макс. загрузка депозита:
4.06%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
42.88
Длинных трейдов:
152 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
37.17
Мат. ожидание:
231.21 USD
Средняя прибыль:
244.02 USD
Средний убыток:
-242.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-817.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-817.60 USD (4)
Прирост в месяц:
6.42%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
819.60 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.66% (821.60 USD)
По эквити:
53.69% (62 801.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|353K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +884.90 USD
Худший трейд: -406 USD
Макс. серия выигрышей: 140
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34 041.70 USD
Макс. убыток в серии: -817.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
11
77%
152
97%
100%
37.17
231.21
USD
USD
54%
1:100