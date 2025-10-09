SignaleKategorien
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 37%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
152 (97.43%)
Verlusttrades:
4 (2.56%)
Bester Trade:
884.90 USD
Schlechtester Trade:
-406.30 USD
Bruttoprofit:
37 055.50 USD (370 465 pips)
Bruttoverlust:
-977.60 USD (8 174 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
140 (34 041.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34 041.70 USD (140)
Sharpe Ratio:
2.02
Trading-Aktivität:
99.52%
Max deposit load:
4.06%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
44.02
Long-Positionen:
156 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
37.90
Mathematische Gewinnerwartung:
231.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
243.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-244.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-817.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-817.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.16%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.00 USD
Maximaler:
819.60 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.66% (821.60 USD)
Kapital:
53.69% (62 801.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 362K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +884.90 USD
Schlechtester Trade: -406 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 140
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34 041.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -817.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
