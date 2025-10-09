SinaisSeções
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS

Ganda Prawira Tanzil
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 36%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
154
Negociações com lucro:
150 (97.40%)
Negociações com perda:
4 (2.60%)
Melhor negociação:
884.90 USD
Pior negociação:
-406.30 USD
Lucro bruto:
36 595.70 USD (365 868 pips)
Perda bruta:
-972.60 USD (8 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
140 (34 041.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34 041.70 USD (140)
Índice de Sharpe:
2.01
Atividade de negociação:
99.52%
Depósito máximo carregado:
4.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
43.46
Negociações longas:
154 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
37.63
Valor esperado:
231.32 USD
Lucro médio:
243.97 USD
Perda média:
-243.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-817.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-817.60 USD (4)
Crescimento mensal:
6.17%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
819.60 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.66% (821.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.69% (62 801.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 358K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +884.90 USD
Pior negociação: -406 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 140
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +34 041.70 USD
Máxima perda consecutiva: -817.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
