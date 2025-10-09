- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
154
Negociações com lucro:
150 (97.40%)
Negociações com perda:
4 (2.60%)
Melhor negociação:
884.90 USD
Pior negociação:
-406.30 USD
Lucro bruto:
36 595.70 USD (365 868 pips)
Perda bruta:
-972.60 USD (8 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
140 (34 041.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34 041.70 USD (140)
Índice de Sharpe:
2.01
Atividade de negociação:
99.52%
Depósito máximo carregado:
4.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
43.46
Negociações longas:
154 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
37.63
Valor esperado:
231.32 USD
Lucro médio:
243.97 USD
Perda média:
-243.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-817.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-817.60 USD (4)
Crescimento mensal:
6.17%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
819.60 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.66% (821.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.69% (62 801.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|36K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|358K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
