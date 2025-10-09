시그널섹션
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 40%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
170
이익 거래:
166 (97.64%)
손실 거래:
4 (2.35%)
최고의 거래:
884.90 USD
최악의 거래:
-406.30 USD
총 수익:
40 568.00 USD (405 583 pips)
총 손실:
-989.60 USD (8 174 pips)
연속 최대 이익:
140 (34 041.70 USD)
연속 최대 이익:
34 041.70 USD (140)
샤프 비율:
2.08
거래 활동:
99.52%
최대 입금량:
4.06%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
48.29
롱(주식매수):
170 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
40.99
기대수익:
232.81 USD
평균 이익:
244.39 USD
평균 손실:
-247.40 USD
연속 최대 손실:
4 (-817.60 USD)
연속 최대 손실:
-817.60 USD (4)
월별 성장률:
7.60%
연간 예측:
92.16%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.00 USD
최대한의:
819.60 USD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.66% (821.60 USD)
자본금별:
53.69% (62 801.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.dmb 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.dmb 40K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.dmb 397K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +884.90 USD
최악의 거래: -406 USD
연속 최대 이익: 140
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +34 041.70 USD
연속 최대 손실: -817.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
