Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS

Ganda Prawira Tanzil
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 36%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
154
Transacciones Rentables:
150 (97.40%)
Transacciones Irrentables:
4 (2.60%)
Mejor transacción:
884.90 USD
Peor transacción:
-406.30 USD
Beneficio Bruto:
36 595.70 USD (365 868 pips)
Pérdidas Brutas:
-972.60 USD (8 174 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
140 (34 041.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34 041.70 USD (140)
Ratio de Sharpe:
2.01
Actividad comercial:
99.52%
Carga máxima del depósito:
4.06%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
43.46
Transacciones Largas:
154 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
37.63
Beneficio Esperado:
231.32 USD
Beneficio medio:
243.97 USD
Pérdidas medias:
-243.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-817.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-817.60 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.17%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
819.60 USD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.66% (821.60 USD)
De fondos:
53.69% (62 801.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.dmb 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.dmb 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.dmb 358K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +884.90 USD
Peor transacción: -406 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 140
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +34 041.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -817.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
