トレード:
154
利益トレード:
150 (97.40%)
損失トレード:
4 (2.60%)
ベストトレード:
884.90 USD
最悪のトレード:
-406.30 USD
総利益:
36 595.70 USD (365 868 pips)
総損失:
-972.60 USD (8 174 pips)
最大連続の勝ち:
140 (34 041.70 USD)
最大連続利益:
34 041.70 USD (140)
シャープレシオ:
2.01
取引アクティビティ:
99.52%
最大入金額:
4.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
43.46
長いトレード:
154 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
37.63
期待されたペイオフ:
231.32 USD
平均利益:
243.97 USD
平均損失:
-243.15 USD
最大連続の負け:
4 (-817.60 USD)
最大連続損失:
-817.60 USD (4)
月間成長:
6.17%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
819.60 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.66% (821.60 USD)
エクイティによる:
53.69% (62 801.20 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +884.90 USD
最悪のトレード: -406 USD
最大連続の勝ち: 140
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +34 041.70 USD
最大連続損失: -817.60 USD
