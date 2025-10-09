シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KILAU EMAS
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS

Ganda Prawira Tanzil
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
154
利益トレード:
150 (97.40%)
損失トレード:
4 (2.60%)
ベストトレード:
884.90 USD
最悪のトレード:
-406.30 USD
総利益:
36 595.70 USD (365 868 pips)
総損失:
-972.60 USD (8 174 pips)
最大連続の勝ち:
140 (34 041.70 USD)
最大連続利益:
34 041.70 USD (140)
シャープレシオ:
2.01
取引アクティビティ:
99.52%
最大入金額:
4.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
43.46
長いトレード:
154 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
37.63
期待されたペイオフ:
231.32 USD
平均利益:
243.97 USD
平均損失:
-243.15 USD
最大連続の負け:
4 (-817.60 USD)
最大連続損失:
-817.60 USD (4)
月間成長:
6.17%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
819.60 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.66% (821.60 USD)
エクイティによる:
53.69% (62 801.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.dmb 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.dmb 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.dmb 358K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +884.90 USD
最悪のトレード: -406 USD
最大連続の勝ち: 140
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +34 041.70 USD
最大連続損失: -817.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
KILAU EMAS
300 USD/月
36%
0
0
USD
126K
USD
12
77%
154
97%
100%
37.62
231.32
USD
54%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください