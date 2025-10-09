- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
149 (97.38%)
亏损交易:
4 (2.61%)
最好交易:
884.90 USD
最差交易:
-406.30 USD
毛利:
36 355.80 USD (363 470 pips)
毛利亏损:
-971.60 USD (8 174 pips)
最大连续赢利:
140 (34 041.70 USD)
最大连续盈利:
34 041.70 USD (140)
夏普比率:
2.00
交易活动:
99.52%
最大入金加载:
4.06%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
43.17
长期交易:
153 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
37.42
预期回报:
231.27 USD
平均利润:
244.00 USD
平均损失:
-242.90 USD
最大连续失误:
4 (-817.60 USD)
最大连续亏损:
-817.60 USD (4)
每月增长:
6.15%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
1.00 USD
最大值:
819.60 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.66% (821.60 USD)
净值:
53.69% (62 801.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|355K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +884.90 USD
最差交易: -406 USD
最大连续赢利: 140
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +34 041.70 USD
最大连续亏损: -817.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
36%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
12
77%
153
97%
100%
37.41
231.27
USD
USD
54%
1:100