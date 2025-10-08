- Прирост
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
65 (58.55%)
Убыточных трейдов:
46 (41.44%)
Лучший трейд:
109.30 USD
Худший трейд:
-75.65 USD
Общая прибыль:
1 309.25 USD (130 892 pips)
Общий убыток:
-1 214.46 USD (121 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (355.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.06 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
28.97%
Макс. загрузка депозита:
4.44%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
96 (86.49%)
Коротких трейдов:
15 (13.51%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
20.14 USD
Средний убыток:
-26.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-170.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.67 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.64%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.21 USD
Максимальная:
394.29 USD (33.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.80% (393.33 USD)
По эквити:
12.27% (142.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.30 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +355.06 USD
Макс. убыток в серии: -170.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
