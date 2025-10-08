- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
112
Negociações com lucro:
66 (58.92%)
Negociações com perda:
46 (41.07%)
Melhor negociação:
109.30 USD
Pior negociação:
-75.65 USD
Lucro bruto:
1 340.77 USD (134 043 pips)
Perda bruta:
-1 214.46 USD (121 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (355.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
355.06 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
31.07%
Depósito máximo carregado:
4.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
97 (86.61%)
Negociações curtas:
15 (13.39%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
20.31 USD
Perda média:
-26.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-170.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-170.67 USD (6)
Crescimento mensal:
-9.60%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.21 USD
Máximo:
394.29 USD (33.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.80% (393.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.27% (142.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.30 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +355.06 USD
Máxima perda consecutiva: -170.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
835
USD
USD
13
76%
112
58%
31%
1.10
1.13
USD
USD
34%
1:500