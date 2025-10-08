- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
112
利益トレード:
66 (58.92%)
損失トレード:
46 (41.07%)
ベストトレード:
109.30 USD
最悪のトレード:
-75.65 USD
総利益:
1 340.77 USD (134 043 pips)
総損失:
-1 214.46 USD (121 426 pips)
最大連続の勝ち:
13 (355.06 USD)
最大連続利益:
355.06 USD (13)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
31.07%
最大入金額:
4.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.32
長いトレード:
97 (86.61%)
短いトレード:
15 (13.39%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
20.31 USD
平均損失:
-26.40 USD
最大連続の負け:
6 (-170.67 USD)
最大連続損失:
-170.67 USD (6)
月間成長:
-9.60%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.21 USD
最大の:
394.29 USD (33.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.80% (393.33 USD)
エクイティによる:
12.27% (142.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.30 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +355.06 USD
最大連続損失: -170.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
レビューなし
