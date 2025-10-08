- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
109.30 USD
Worst Trade:
-8.21 USD
Profitto lordo:
294.10 USD (29 401 pips)
Perdita lorda:
-23.34 USD (2 332 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (286.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
26.53%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
11.81
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.60
Profitto previsto:
18.05 USD
Profitto medio:
29.41 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.93 USD (4)
Crescita mensile:
38.19%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.21 USD
Massimale:
22.93 USD (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.20% (22.93 USD)
Per equità:
0.66% (6.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|271
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.30 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +286.97 USD
Massima perdita consecutiva: -22.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
160 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
980
USD
USD
1
93%
15
66%
27%
12.60
18.05
USD
USD
3%
1:500