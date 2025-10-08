- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
73 (60.33%)
손실 거래:
48 (39.67%)
최고의 거래:
109.30 USD
최악의 거래:
-122.20 USD
총 수익:
1 487.52 USD (148 713 pips)
총 손실:
-1 414.81 USD (141 459 pips)
연속 최대 이익:
13 (355.06 USD)
연속 최대 이익:
355.06 USD (13)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
32.75%
최대 입금량:
5.81%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.14
롱(주식매수):
106 (87.60%)
숏(주식차입매도):
15 (12.40%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
20.38 USD
평균 손실:
-29.48 USD
연속 최대 손실:
6 (-170.67 USD)
연속 최대 손실:
-200.35 USD (2)
월별 성장률:
1.49%
연간 예측:
18.08%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.04 USD
최대한의:
528.60 USD (45.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.43% (528.60 USD)
자본금별:
20.83% (174.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|73
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +109.30 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +355.06 USD
연속 최대 손실: -170.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
782
USD
USD
16
72%
121
60%
33%
1.05
0.60
USD
USD
45%
1:500