Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Master EA Kindness Hybrid v28

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 18%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
112
Transacciones Rentables:
66 (58.92%)
Transacciones Irrentables:
46 (41.07%)
Mejor transacción:
109.30 USD
Peor transacción:
-75.65 USD
Beneficio Bruto:
1 340.77 USD (134 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 214.46 USD (121 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (355.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
355.06 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
31.07%
Carga máxima del depósito:
4.44%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.32
Transacciones Largas:
97 (86.61%)
Transacciones Cortas:
15 (13.39%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.13 USD
Beneficio medio:
20.31 USD
Pérdidas medias:
-26.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-170.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.67 USD (6)
Crecimiento al mes:
-9.60%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.21 USD
Máxima:
394.29 USD (33.89%)
Reducción relativa:
De balance:
33.80% (393.33 USD)
De fondos:
12.27% (142.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +109.30 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +355.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -170.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
otros 161...
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 22:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 22:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Master EA Kindness Hybrid v28
30 USD al mes
18%
0
0
USD
835
USD
13
76%
112
58%
31%
1.10
1.13
USD
34%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.