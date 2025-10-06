СигналыРазделы
Guan Xi Liang

A991 Prosperous and thriving

Guan Xi Liang
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
80 (41.88%)
Убыточных трейдов:
111 (58.12%)
Лучший трейд:
52.75 USD
Худший трейд:
-24.35 USD
Общая прибыль:
1 341.44 USD (105 583 pips)
Общий убыток:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (171.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
171.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
19.44%
Макс. загрузка депозита:
31.81%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
86 (45.03%)
Коротких трейдов:
105 (54.97%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
16.77 USD
Средний убыток:
-10.65 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-163.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.24 USD (15)
Прирост в месяц:
-20.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.27 USD
Максимальная:
484.73 USD (44.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.43% (484.73 USD)
По эквити:
5.53% (35.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GERMANY_40 86
US_500 60
US_30 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GERMANY_40 -47
US_500 262
US_30 -57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GERMANY_40 -4K
US_500 27K
US_30 -461
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.75 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +171.24 USD
Макс. убыток в серии: -163.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

欣欣向荣
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 09:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 18:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Share of trading days is too low
2025.10.06 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
A991 Prosperous and thriving
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
769
USD
12
100%
191
41%
19%
1.13
0.83
USD
47%
1:400
Копировать

