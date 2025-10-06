- Прирост
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
80 (41.88%)
Убыточных трейдов:
111 (58.12%)
Лучший трейд:
52.75 USD
Худший трейд:
-24.35 USD
Общая прибыль:
1 341.44 USD (105 583 pips)
Общий убыток:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (171.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
171.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
19.44%
Макс. загрузка депозита:
31.81%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
86 (45.03%)
Коротких трейдов:
105 (54.97%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
16.77 USD
Средний убыток:
-10.65 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-163.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.24 USD (15)
Прирост в месяц:
-20.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.27 USD
Максимальная:
484.73 USD (44.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.43% (484.73 USD)
По эквити:
5.53% (35.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GERMANY_40
|86
|US_500
|60
|US_30
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GERMANY_40
|-47
|US_500
|262
|US_30
|-57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GERMANY_40
|-4K
|US_500
|27K
|US_30
|-461
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
