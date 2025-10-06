SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A991 Prosperous and thriving
Guan Xi Liang

A991 Prosperous and thriving

Guan Xi Liang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
192
Gewinntrades:
81 (42.18%)
Verlusttrades:
111 (57.81%)
Bester Trade:
52.75 USD
Schlechtester Trade:
-24.35 USD
Bruttoprofit:
1 346.52 USD (106 014 pips)
Bruttoverlust:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (171.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
171.24 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
18.41%
Max deposit load:
31.81%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.34
Long-Positionen:
86 (44.79%)
Short-Positionen:
106 (55.21%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-163.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-163.24 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-5.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
97.27 USD
Maximaler:
484.73 USD (44.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.43% (484.73 USD)
Kapital:
5.53% (35.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GERMANY_40 87
US_500 60
US_30 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GERMANY_40 -42
US_500 262
US_30 -57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GERMANY_40 -3.5K
US_500 27K
US_30 -461
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.75 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +171.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -163.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

欣欣向荣
Keine Bewertungen
2025.12.15 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 09:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 18:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Share of trading days is too low
2025.10.06 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A991 Prosperous and thriving
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
774
USD
13
100%
192
42%
18%
1.13
0.85
USD
47%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.