트레이드:
203
이익 거래:
89 (43.84%)
손실 거래:
114 (56.16%)
최고의 거래:
52.75 USD
최악의 거래:
-24.35 USD
총 수익:
1 463.54 USD (108 240 pips)
총 손실:
-1 215.57 USD (85 810 pips)
연속 최대 이익:
8 (171.24 USD)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
19.65%
최대 입금량:
31.81%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
93 (45.81%)
숏(주식차입매도):
110 (54.19%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
16.44 USD
평균 손실:
-10.66 USD
연속 최대 손실:
15 (-163.24 USD)
월별 성장률:
27.77%
연간 예측:
336.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
97.27 USD
최대한의:
484.73 USD (44.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.43% (484.73 USD)
자본금별:
5.53% (35.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GERMANY_40
|92
|US_500
|62
|US_30
|49
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GERMANY_40
|-33
|US_500
|234
|US_30
|46
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GERMANY_40
|-2.8K
|US_500
|25K
|US_30
|570
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.75 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +171.24 USD
연속 최대 손실: -163.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
欣欣向荣
