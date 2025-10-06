- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
191
盈利交易:
80 (41.88%)
亏损交易:
111 (58.12%)
最好交易:
52.75 USD
最差交易:
-24.35 USD
毛利:
1 341.44 USD (105 583 pips)
毛利亏损:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
最大连续赢利:
8 (171.24 USD)
最大连续盈利:
171.24 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
19.44%
最大入金加载:
31.81%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.33
长期交易:
86 (45.03%)
短期交易:
105 (54.97%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
16.77 USD
平均损失:
-10.65 USD
最大连续失误:
15 (-163.24 USD)
最大连续亏损:
-163.24 USD (15)
每月增长:
-20.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
97.27 USD
最大值:
484.73 USD (44.11%)
相对跌幅:
结余:
47.43% (484.73 USD)
净值:
5.53% (35.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GERMANY_40
|86
|US_500
|60
|US_30
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GERMANY_40
|-47
|US_500
|262
|US_30
|-57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GERMANY_40
|-4K
|US_500
|27K
|US_30
|-461
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.75 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +171.24 USD
最大连续亏损: -163.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
欣欣向荣
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
769
USD
USD
12
100%
191
41%
19%
1.13
0.83
USD
USD
47%
1:400