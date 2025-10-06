- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
80 (41.88%)
損失トレード:
111 (58.12%)
ベストトレード:
52.75 USD
最悪のトレード:
-24.35 USD
総利益:
1 341.44 USD (105 583 pips)
総損失:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
最大連続の勝ち:
8 (171.24 USD)
最大連続利益:
171.24 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
19.44%
最大入金額:
31.81%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
86 (45.03%)
短いトレード:
105 (54.97%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
16.77 USD
平均損失:
-10.65 USD
最大連続の負け:
15 (-163.24 USD)
最大連続損失:
-163.24 USD (15)
月間成長:
-20.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
97.27 USD
最大の:
484.73 USD (44.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.43% (484.73 USD)
エクイティによる:
5.53% (35.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GERMANY_40
|86
|US_500
|60
|US_30
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GERMANY_40
|-47
|US_500
|262
|US_30
|-57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GERMANY_40
|-4K
|US_500
|27K
|US_30
|-461
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.75 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +171.24 USD
最大連続損失: -163.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
欣欣向荣
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
769
USD
USD
12
100%
191
41%
19%
1.13
0.83
USD
USD
47%
1:400