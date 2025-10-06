SinaisSeções
Guan Xi Liang

A991 Prosperous and thriving

Guan Xi Liang
crescimento desde 2025 23%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
80 (41.88%)
Negociações com perda:
111 (58.12%)
Melhor negociação:
52.75 USD
Pior negociação:
-24.35 USD
Lucro bruto:
1 341.44 USD (105 583 pips)
Perda bruta:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (171.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
171.24 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
19.44%
Depósito máximo carregado:
31.81%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
86 (45.03%)
Negociações curtas:
105 (54.97%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
16.77 USD
Perda média:
-10.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-163.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.24 USD (15)
Crescimento mensal:
-20.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
97.27 USD
Máximo:
484.73 USD (44.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.43% (484.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.53% (35.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GERMANY_40 86
US_500 60
US_30 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GERMANY_40 -47
US_500 262
US_30 -57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GERMANY_40 -4K
US_500 27K
US_30 -461
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.75 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +171.24 USD
Máxima perda consecutiva: -163.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

欣欣向荣
Sem comentários
2025.12.15 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 09:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 18:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 18:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Share of trading days is too low
2025.10.06 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
