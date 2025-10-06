- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
80 (41.88%)
Negociações com perda:
111 (58.12%)
Melhor negociação:
52.75 USD
Pior negociação:
-24.35 USD
Lucro bruto:
1 341.44 USD (105 583 pips)
Perda bruta:
-1 182.63 USD (82 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (171.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
171.24 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
19.44%
Depósito máximo carregado:
31.81%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
86 (45.03%)
Negociações curtas:
105 (54.97%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
16.77 USD
Perda média:
-10.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-163.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.24 USD (15)
Crescimento mensal:
-20.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
97.27 USD
Máximo:
484.73 USD (44.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.43% (484.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.53% (35.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GERMANY_40
|86
|US_500
|60
|US_30
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GERMANY_40
|-47
|US_500
|262
|US_30
|-57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GERMANY_40
|-4K
|US_500
|27K
|US_30
|-461
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.75 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +171.24 USD
Máxima perda consecutiva: -163.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
欣欣向荣
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
769
USD
USD
12
100%
191
41%
19%
1.13
0.83
USD
USD
47%
1:400