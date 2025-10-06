СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Target Fixed
M Arul James

Target Fixed

M Arul James
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
OctaFX-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
155 (78.28%)
Убыточных трейдов:
43 (21.72%)
Лучший трейд:
18.90 USD
Худший трейд:
-14.60 USD
Общая прибыль:
312.98 USD (33 343 pips)
Общий убыток:
-138.60 USD (18 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (17.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.18 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
97.95%
Макс. загрузка депозита:
3.17%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.65
Длинных трейдов:
106 (53.54%)
Коротких трейдов:
92 (46.46%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-3.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-30.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.86 USD (5)
Прирост в месяц:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.52 USD
Максимальная:
30.86 USD (1.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (30.86 USD)
По эквити:
6.83% (166.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 78
NZDCAD 65
AUDCAD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 57
NZDCAD 59
AUDCAD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 5.6K
AUDCAD 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.90 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +17.56 USD
Макс. убыток в серии: -30.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.17 × 24
Coinexx-Live
0.63 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 3
Exness-MT5Real6
2.00 × 2
XM.COM-MT5
2.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
4.00 × 1
Swissquote-Server
5.00 × 1
FBS-Real
7.58 × 12
VolansTrade-Server
7.83 × 12
XMGlobal-MT5 13
9.67 × 3
This is my safe play account where my risk settings are very safe. target is 50 USD per month for every 2K investment.
2025.12.17 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
No swaps are charged
2025.12.03 10:07
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.07 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 11:42
Share of trading days is too low
2025.10.08 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
