Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OctaFX-Real2 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.17 × 24 Coinexx-Live 0.63 × 16 ICMarketsSC-MT5 0.67 × 3 Exness-MT5Real6 2.00 × 2 XM.COM-MT5 2.00 × 1 RoboForexEU-MetaTrader 5 4.00 × 1 Swissquote-Server 5.00 × 1 FBS-Real 7.58 × 12 VolansTrade-Server 7.83 × 12 XMGlobal-MT5 13 9.67 × 3 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика