- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
198
利益トレード:
155 (78.28%)
損失トレード:
43 (21.72%)
ベストトレード:
18.90 USD
最悪のトレード:
-14.60 USD
総利益:
312.98 USD (33 343 pips)
総損失:
-138.60 USD (18 133 pips)
最大連続の勝ち:
16 (17.56 USD)
最大連続利益:
23.18 USD (15)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
97.95%
最大入金額:
3.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.65
長いトレード:
106 (53.54%)
短いトレード:
92 (46.46%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
2.02 USD
平均損失:
-3.22 USD
最大連続の負け:
5 (-30.86 USD)
最大連続損失:
-30.86 USD (5)
月間成長:
1.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.52 USD
最大の:
30.86 USD (1.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.26% (30.86 USD)
エクイティによる:
6.83% (166.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|78
|NZDCAD
|65
|AUDCAD
|55
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|59
|AUDCAD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|1.8K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDCAD
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.90 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +17.56 USD
最大連続損失: -30.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.17 × 24
|
Coinexx-Live
|0.63 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real6
|2.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|2.00 × 1
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|5.00 × 1
|
FBS-Real
|7.58 × 12
|
VolansTrade-Server
|7.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 13
|9.67 × 3
This is my safe play account where my risk settings are very safe. target is 50 USD per month for every 2K investment.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
100%
198
78%
98%
2.25
0.88
USD
USD
7%
1:500