Señales / MetaTrader 5 / Target Fixed
M Arul James

Target Fixed

M Arul James
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
OctaFX-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
198
Transacciones Rentables:
155 (78.28%)
Transacciones Irrentables:
43 (21.72%)
Mejor transacción:
18.90 USD
Peor transacción:
-14.60 USD
Beneficio Bruto:
312.98 USD (33 343 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.60 USD (18 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (17.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.18 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
97.95%
Carga máxima del depósito:
3.17%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.65
Transacciones Largas:
106 (53.54%)
Transacciones Cortas:
92 (46.46%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
2.02 USD
Pérdidas medias:
-3.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-30.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.52 USD
Máxima:
30.86 USD (1.26%)
Reducción relativa:
De balance:
1.26% (30.86 USD)
De fondos:
6.83% (166.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 78
NZDCAD 65
AUDCAD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 57
NZDCAD 59
AUDCAD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 5.6K
AUDCAD 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.17 × 24
Coinexx-Live
0.63 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 3
Exness-MT5Real6
2.00 × 2
XM.COM-MT5
2.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
4.00 × 1
Swissquote-Server
5.00 × 1
FBS-Real
7.58 × 12
VolansTrade-Server
7.83 × 12
XMGlobal-MT5 13
9.67 × 3
This is my safe play account where my risk settings are very safe. target is 50 USD per month for every 2K investment.
2025.12.17 11:45
