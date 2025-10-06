SinaisSeções
M Arul James

Target Fixed

M Arul James
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
OctaFX-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
198
Negociações com lucro:
155 (78.28%)
Negociações com perda:
43 (21.72%)
Melhor negociação:
18.90 USD
Pior negociação:
-14.60 USD
Lucro bruto:
312.98 USD (33 343 pips)
Perda bruta:
-138.60 USD (18 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (17.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.18 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
97.95%
Depósito máximo carregado:
3.17%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.65
Negociações longas:
106 (53.54%)
Negociações curtas:
92 (46.46%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
2.02 USD
Perda média:
-3.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-30.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.86 USD (5)
Crescimento mensal:
1.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.52 USD
Máximo:
30.86 USD (1.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.26% (30.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.83% (166.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 78
NZDCAD 65
AUDCAD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 57
NZDCAD 59
AUDCAD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 5.6K
AUDCAD 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.90 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +17.56 USD
Máxima perda consecutiva: -30.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.17 × 24
Coinexx-Live
0.63 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 3
Exness-MT5Real6
2.00 × 2
XM.COM-MT5
2.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
4.00 × 1
Swissquote-Server
5.00 × 1
FBS-Real
7.58 × 12
VolansTrade-Server
7.83 × 12
XMGlobal-MT5 13
9.67 × 3
This is my safe play account where my risk settings are very safe. target is 50 USD per month for every 2K investment.
Sem comentários
2025.12.17 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
No swaps are charged
2025.12.03 10:07
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.07 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 11:42
Share of trading days is too low
2025.10.08 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
