交易:
198
盈利交易:
155 (78.28%)
亏损交易:
43 (21.72%)
最好交易:
18.90 USD
最差交易:
-14.60 USD
毛利:
312.98 USD (33 343 pips)
毛利亏损:
-138.60 USD (18 133 pips)
最大连续赢利:
16 (17.56 USD)
最大连续盈利:
23.18 USD (15)
夏普比率:
0.25
交易活动:
97.95%
最大入金加载:
3.17%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.65
长期交易:
106 (53.54%)
短期交易:
92 (46.46%)
利润因子:
2.26
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-3.22 USD
最大连续失误:
5 (-30.86 USD)
最大连续亏损:
-30.86 USD (5)
每月增长:
1.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.52 USD
最大值:
30.86 USD (1.26%)
相对跌幅:
结余:
1.26% (30.86 USD)
净值:
6.83% (166.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|78
|NZDCAD
|65
|AUDCAD
|55
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|59
|AUDCAD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|1.8K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDCAD
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.90 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +17.56 USD
最大连续亏损: -30.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.17 × 24
|
Coinexx-Live
|0.63 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real6
|2.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|2.00 × 1
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|5.00 × 1
|
FBS-Real
|7.58 × 12
|
VolansTrade-Server
|7.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 13
|9.67 × 3
This is my safe play account where my risk settings are very safe. target is 50 USD per month for every 2K investment.
没有评论
