M Arul James

Target Fixed

M Arul James
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
OctaFX-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
199
Gewinntrades:
156 (78.39%)
Verlusttrades:
43 (21.61%)
Bester Trade:
18.90 USD
Schlechtester Trade:
-14.60 USD
Bruttoprofit:
315.18 USD (33 644 pips)
Bruttoverlust:
-138.60 USD (18 133 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (17.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.18 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
97.95%
Max deposit load:
3.17%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.72
Long-Positionen:
106 (53.27%)
Short-Positionen:
93 (46.73%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-30.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.86 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.52 USD
Maximaler:
30.86 USD (1.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.26% (30.86 USD)
Kapital:
6.83% (166.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 78
NZDCAD 66
AUDCAD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 57
NZDCAD 62
AUDCAD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 5.9K
AUDCAD 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.90 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.17 × 24
Coinexx-Live
0.63 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 3
Exness-MT5Real6
2.00 × 2
XM.COM-MT5
2.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
4.00 × 1
Swissquote-Server
5.00 × 1
FBS-Real
7.58 × 12
VolansTrade-Server
7.83 × 12
XMGlobal-MT5 13
9.67 × 3
This is my safe play account where my risk settings are very safe. target is 50 USD per month for every 2K investment.
2025.12.17 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
No swaps are charged
2025.12.03 10:07
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.07 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 11:42
Share of trading days is too low
2025.10.08 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
