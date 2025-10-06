Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OctaFX-Real2 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.17 × 24 Coinexx-Live 0.63 × 16 ICMarketsSC-MT5 0.67 × 3 Exness-MT5Real6 2.00 × 2 XM.COM-MT5 2.00 × 1 RoboForexEU-MetaTrader 5 4.00 × 1 Swissquote-Server 5.00 × 1 FBS-Real 7.58 × 12 VolansTrade-Server 7.83 × 12 XMGlobal-MT5 13 9.67 × 3 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen