Всего трейдов:
136
Прибыльных трейдов:
122 (89.70%)
Убыточных трейдов:
14 (10.29%)
Лучший трейд:
55.90 USD
Худший трейд:
-1.54 USD
Общая прибыль:
404.19 USD (14 760 pips)
Общий убыток:
-16.47 USD (667 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (131.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.14 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
11.68%
Макс. загрузка депозита:
11.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
86.93
Длинных трейдов:
65 (47.79%)
Коротких трейдов:
71 (52.21%)
Профит фактор:
24.54
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.37 USD (4)
Прирост в месяц:
31.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
4.46 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.85% (4.52 USD)
По эквити:
13.97% (97.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA in labs .. do not subscribe !
Нет отзывов
