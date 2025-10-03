- 成長
トレード:
136
利益トレード:
122 (89.70%)
損失トレード:
14 (10.29%)
ベストトレード:
55.90 USD
最悪のトレード:
-1.54 USD
総利益:
404.19 USD (14 760 pips)
総損失:
-16.47 USD (667 pips)
最大連続の勝ち:
45 (131.14 USD)
最大連続利益:
131.14 USD (45)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
11.68%
最大入金額:
11.83%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
86.93
長いトレード:
65 (47.79%)
短いトレード:
71 (52.21%)
プロフィットファクター:
24.54
期待されたペイオフ:
2.85 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-1.18 USD
最大連続の負け:
4 (-4.37 USD)
最大連続損失:
-4.37 USD (4)
月間成長:
31.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.15 USD
最大の:
4.46 USD (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.85% (4.52 USD)
エクイティによる:
13.97% (97.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.90 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +131.14 USD
最大連続損失: -4.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
EA in labs .. do not subscribe !
レビューなし
