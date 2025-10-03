- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
136
Negociações com lucro:
122 (89.70%)
Negociações com perda:
14 (10.29%)
Melhor negociação:
55.90 USD
Pior negociação:
-1.54 USD
Lucro bruto:
404.19 USD (14 760 pips)
Perda bruta:
-16.47 USD (667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (131.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.14 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
11.68%
Depósito máximo carregado:
11.83%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
86.93
Negociações longas:
65 (47.79%)
Negociações curtas:
71 (52.21%)
Fator de lucro:
24.54
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-1.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.37 USD (4)
Crescimento mensal:
31.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.15 USD
Máximo:
4.46 USD (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.85% (4.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.97% (97.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +55.90 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +131.14 USD
Máxima perda consecutiva: -4.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
