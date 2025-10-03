SegnaliSezioni
Laurent Xavier Richer

NeuroSterling

Laurent Xavier Richer
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.70 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.35 USD (877 pips)
Perdita lorda:
-0.33 USD
Vincite massime consecutive:
10 (10.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.35 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
6.00%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
66.80
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
31.36
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
0.15 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.03 USD)
Per equità:
1.37% (6.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 877
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 09:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Share of trading days is too low
2025.10.03 14:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
