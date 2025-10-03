- 자본
- 축소
트레이드:
141
이익 거래:
126 (89.36%)
손실 거래:
15 (10.64%)
최고의 거래:
55.90 USD
최악의 거래:
-1.54 USD
총 수익:
423.95 USD (15 561 pips)
총 손실:
-16.82 USD (668 pips)
연속 최대 이익:
45 (131.14 USD)
연속 최대 이익:
131.14 USD (45)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
10.61%
최대 입금량:
11.83%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
91.28
롱(주식매수):
66 (46.81%)
숏(주식차입매도):
75 (53.19%)
수익 요인:
25.21
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
3.36 USD
평균 손실:
-1.12 USD
연속 최대 손실:
4 (-4.37 USD)
연속 최대 손실:
-4.37 USD (4)
월별 성장률:
10.48%
연간 예측:
127.14%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.15 USD
최대한의:
4.46 USD (0.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.85% (4.52 USD)
자본금별:
13.97% (97.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|407
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EA in labs .. do not subscribe !
