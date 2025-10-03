- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
122 (89.70%)
亏损交易:
14 (10.29%)
最好交易:
55.90 USD
最差交易:
-1.54 USD
毛利:
404.19 USD (14 760 pips)
毛利亏损:
-16.47 USD (667 pips)
最大连续赢利:
45 (131.14 USD)
最大连续盈利:
131.14 USD (45)
夏普比率:
0.49
交易活动:
11.68%
最大入金加载:
11.83%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 小时
采收率:
86.93
长期交易:
65 (47.79%)
短期交易:
71 (52.21%)
利润因子:
24.54
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
3.31 USD
平均损失:
-1.18 USD
最大连续失误:
4 (-4.37 USD)
最大连续亏损:
-4.37 USD (4)
每月增长:
31.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
4.46 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
0.85% (4.52 USD)
净值:
13.97% (97.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.90 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +131.14 USD
最大连续亏损: -4.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA in labs .. do not subscribe !
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
78%
0
0
USD
USD
888
USD
USD
12
100%
136
89%
12%
24.54
2.85
USD
USD
14%
1:500