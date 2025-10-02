- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
41 (51.25%)
Убыточных трейдов:
39 (48.75%)
Лучший трейд:
91.68 USD
Худший трейд:
-51.20 USD
Общая прибыль:
1 614.78 USD (159 377 pips)
Общий убыток:
-933.20 USD (85 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (315.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.73 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
42.74%
Макс. загрузка депозита:
0.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.75
Длинных трейдов:
69 (86.25%)
Коротких трейдов:
11 (13.75%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
8.52 USD
Средняя прибыль:
39.38 USD
Средний убыток:
-23.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-160.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.53 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.20 USD
Максимальная:
181.86 USD (7.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.18% (181.86 USD)
По эквити:
2.23% (55.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|682
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.68 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +315.73 USD
Макс. убыток в серии: -160.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
