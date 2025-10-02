- 자본
- 축소
트레이드:
90
이익 거래:
45 (50.00%)
손실 거래:
45 (50.00%)
최고의 거래:
91.68 USD
최악의 거래:
-51.20 USD
총 수익:
1 732.89 USD (171 225 pips)
총 손실:
-1 065.80 USD (98 810 pips)
연속 최대 이익:
9 (315.73 USD)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
38.95%
최대 입금량:
0.83%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
3.67
롱(주식매수):
76 (84.44%)
숏(주식차입매도):
14 (15.56%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
7.41 USD
평균 이익:
38.51 USD
평균 손실:
-23.68 USD
연속 최대 손실:
8 (-160.53 USD)
월별 성장률:
0.36%
연간 예측:
4.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.20 USD
최대한의:
181.86 USD (7.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.18% (181.86 USD)
자본금별:
2.23% (55.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|667
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.68 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +315.73 USD
연속 최대 손실: -160.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
14
0%
90
50%
39%
1.62
7.41
USD
USD
7%
1:200