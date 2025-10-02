- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
42 (50.60%)
損失トレード:
41 (49.40%)
ベストトレード:
91.68 USD
最悪のトレード:
-51.20 USD
総利益:
1 661.21 USD (164 029 pips)
総損失:
-964.59 USD (88 754 pips)
最大連続の勝ち:
9 (315.73 USD)
最大連続利益:
315.73 USD (9)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
42.74%
最大入金額:
0.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
3.83
長いトレード:
72 (86.75%)
短いトレード:
11 (13.25%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
8.39 USD
平均利益:
39.55 USD
平均損失:
-23.53 USD
最大連続の負け:
8 (-160.53 USD)
最大連続損失:
-160.53 USD (8)
月間成長:
0.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.20 USD
最大の:
181.86 USD (7.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.18% (181.86 USD)
エクイティによる:
2.23% (55.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|697
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.68 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +315.73 USD
最大連続損失: -160.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
