- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
41 (51.25%)
亏损交易:
39 (48.75%)
最好交易:
91.68 USD
最差交易:
-51.20 USD
毛利:
1 614.78 USD (159 377 pips)
毛利亏损:
-933.20 USD (85 637 pips)
最大连续赢利:
9 (315.73 USD)
最大连续盈利:
315.73 USD (9)
夏普比率:
0.25
交易活动:
42.74%
最大入金加载:
0.83%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
12 小时
采收率:
3.75
长期交易:
69 (86.25%)
短期交易:
11 (13.75%)
利润因子:
1.73
预期回报:
8.52 USD
平均利润:
39.38 USD
平均损失:
-23.93 USD
最大连续失误:
8 (-160.53 USD)
最大连续亏损:
-160.53 USD (8)
每月增长:
-1.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.20 USD
最大值:
181.86 USD (7.18%)
相对跌幅:
结余:
7.18% (181.86 USD)
净值:
2.23% (55.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|682
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.68 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +315.73 USD
最大连续亏损: -160.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
12
0%
80
51%
43%
1.73
8.52
USD
USD
7%
1:200