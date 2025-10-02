- Crescimento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
42 (50.60%)
Negociações com perda:
41 (49.40%)
Melhor negociação:
91.68 USD
Pior negociação:
-51.20 USD
Lucro bruto:
1 661.21 USD (164 029 pips)
Perda bruta:
-964.59 USD (88 754 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (315.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.73 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
42.74%
Depósito máximo carregado:
0.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
3.83
Negociações longas:
72 (86.75%)
Negociações curtas:
11 (13.25%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
8.39 USD
Lucro médio:
39.55 USD
Perda média:
-23.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-160.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.53 USD (8)
Crescimento mensal:
0.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.20 USD
Máximo:
181.86 USD (7.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.18% (181.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.23% (55.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|697
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.68 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +315.73 USD
Máxima perda consecutiva: -160.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
