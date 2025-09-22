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Сигналы / MetaTrader 5 / SteadyOakCapital
Jens Jonassen

SteadyOakCapital

Jens Jonassen
Jens Jonassen

Jens Jonassen

0 отзывов
Надежность
134 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 15%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
227 (51.82%)
Убыточных трейдов:
211 (48.17%)
Лучший трейд:
457.71 EUR
Худший трейд:
-226.11 EUR
Общая прибыль:
2 919.93 EUR (353 765 pips)
Общий убыток:
-2 479.36 EUR (253 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (154.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
457.71 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
86.56%
Макс. загрузка депозита:
77.37%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
218 (49.77%)
Коротких трейдов:
220 (50.23%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.01 EUR
Средняя прибыль:
12.86 EUR
Средний убыток:
-11.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
19 (-229.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-500.73 EUR (5)
Прирост в месяц:
-0.71%
Годовой прогноз:
-8.57%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
353.41 EUR
Максимальная:
519.67 EUR (49.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.57% (519.89 EUR)
По эквити:
33.55% (583.79 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 78
EURJPY 78
EURUSD 68
USDJPY 52
EURNOK 47
USDCAD 38
USDCHF 20
EURNZD 18
USDNOK 9
AUDUSD 8
GBPUSD 8
NZDUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 3
GBPNZD 2
XTIUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -540
EURJPY 199
EURUSD 163
USDJPY 198
EURNOK 358
USDCAD 110
USDCHF -67
EURNZD 55
USDNOK -57
AUDUSD -83
GBPUSD 30
NZDUSD 34
GBPAUD 6
XAUUSD 94
GBPNZD 6
XTIUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 10K
EURUSD 11K
USDJPY 17K
EURNOK 107K
USDCAD 14K
USDCHF -2.5K
EURNZD 7.8K
USDNOK -51K
AUDUSD -5.5K
GBPUSD 55
NZDUSD 710
GBPAUD -334
XAUUSD 9.1K
GBPNZD 320
XTIUSD -121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +457.71 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +154.05 EUR
Макс. убыток в серии: -229.54 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 11
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1755
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 172
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
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Welcome to SteadyOak Capital.

We use strict money management and aim to provide long term consistent positive returns. 

Нет отзывов
2026.07.30 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.23 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 740 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 732 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Share of trading days is too low
2025.10.10 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 14.24% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SteadyOakCapital
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
1K
EUR
134
59%
438
51%
87%
1.17
1.01
EUR
34%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.