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Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
227 (51.82%)
Убыточных трейдов:
211 (48.17%)
Лучший трейд:
457.71 EUR
Худший трейд:
-226.11 EUR
Общая прибыль:
2 919.93 EUR (353 765 pips)
Общий убыток:
-2 479.36 EUR (253 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (154.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
457.71 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
86.56%
Макс. загрузка депозита:
77.37%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
218 (49.77%)
Коротких трейдов:
220 (50.23%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.01 EUR
Средняя прибыль:
12.86 EUR
Средний убыток:
-11.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
19 (-229.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-500.73 EUR (5)
Прирост в месяц:
-0.71%
Годовой прогноз:
-8.57%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
353.41 EUR
Максимальная:
519.67 EUR (49.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.57% (519.89 EUR)
По эквити:
33.55% (583.79 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|78
|EURJPY
|78
|EURUSD
|68
|USDJPY
|52
|EURNOK
|47
|USDCAD
|38
|USDCHF
|20
|EURNZD
|18
|USDNOK
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPNZD
|2
|XTIUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-540
|EURJPY
|199
|EURUSD
|163
|USDJPY
|198
|EURNOK
|358
|USDCAD
|110
|USDCHF
|-67
|EURNZD
|55
|USDNOK
|-57
|AUDUSD
|-83
|GBPUSD
|30
|NZDUSD
|34
|GBPAUD
|6
|XAUUSD
|94
|GBPNZD
|6
|XTIUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|10K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|17K
|EURNOK
|107K
|USDCAD
|14K
|USDCHF
|-2.5K
|EURNZD
|7.8K
|USDNOK
|-51K
|AUDUSD
|-5.5K
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|710
|GBPAUD
|-334
|XAUUSD
|9.1K
|GBPNZD
|320
|XTIUSD
|-121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +457.71 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +154.05 EUR
Макс. убыток в серии: -229.54 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1755
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 172
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
134
59%
438
51%
87%
1.17
1.01
EUR
EUR
34%
1:200