Jens Jonassen

SteadyOakCapital

Jens Jonassen
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 24%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
57 (32.38%)
Loss Trade:
119 (67.61%)
Best Trade:
457.71 EUR
Worst Trade:
-37.52 EUR
Profitto lordo:
1 918.44 EUR (277 184 pips)
Perdita lorda:
-1 427.67 EUR (188 365 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (154.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
457.71 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
34.35%
Massimo carico di deposito:
10.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
58 (32.95%)
Short Trade:
118 (67.05%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
2.79 EUR
Profitto medio:
33.66 EUR
Perdita media:
-12.00 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-229.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.54 EUR (19)
Crescita mensile:
4.77%
Previsione annuale:
57.93%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
353.41 EUR
Massimale:
370.81 EUR (116.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.37% (370.51 EUR)
Per equità:
1.27% (31.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNOK 47
USDCHF 20
EURNZD 18
EURUSD 17
GBPJPY 15
USDJPY 9
USDNOK 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
GBPUSD 8
NZDUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 3
EURJPY 3
GBPNZD 2
XTIUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNOK 358
USDCHF -67
EURNZD 55
EURUSD 64
GBPJPY -82
USDJPY 106
USDNOK -57
AUDUSD -83
USDCAD 49
GBPUSD 30
NZDUSD 34
GBPAUD 6
XAUUSD 94
EURJPY 51
GBPNZD 6
XTIUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNOK 107K
USDCHF -2.5K
EURNZD 7.8K
EURUSD 5.5K
GBPJPY -3.9K
USDJPY 9.8K
USDNOK -51K
AUDUSD -5.5K
USDCAD 9.7K
GBPUSD 55
NZDUSD 710
GBPAUD -334
XAUUSD 9.1K
EURJPY 1.6K
GBPNZD 320
XTIUSD -121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +457.71 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +154.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -229.54 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.09 × 163
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
Darwinex-Live
0.40 × 1755
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 143
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.55 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.86 × 7
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 4
TickmillUK-Live
3.43 × 7
15 più
Welcome to SteadyOak Capital.

We use strict money management and aim to provide long term consistent positive returns. 

Non ci sono recensioni
2025.10.10 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 14.24% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
