- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
439
盈利交易:
227 (51.70%)
亏损交易:
212 (48.29%)
最好交易:
457.71 EUR
最差交易:
-226.11 EUR
毛利:
2 919.93 EUR (353 765 pips)
毛利亏损:
-2 483.14 EUR (254 374 pips)
最大连续赢利:
7 (154.05 EUR)
最大连续盈利:
457.71 EUR (1)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
86.56%
最大入金加载:
77.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.84
长期交易:
219 (49.89%)
短期交易:
220 (50.11%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.99 EUR
平均利润:
12.86 EUR
平均损失:
-11.71 EUR
最大连续失误:
19 (-229.54 EUR)
最大连续亏损:
-500.73 EUR (5)
每月增长:
-1.28%
年度预测:
-15.58%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
353.41 EUR
最大值:
519.67 EUR (49.13%)
相对跌幅:
结余:
29.57% (519.89 EUR)
净值:
33.55% (583.79 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|78
|EURJPY
|78
|EURUSD
|69
|USDJPY
|52
|EURNOK
|47
|USDCAD
|38
|USDCHF
|20
|EURNZD
|18
|USDNOK
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPNZD
|2
|XTIUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-540
|EURJPY
|199
|EURUSD
|159
|USDJPY
|198
|EURNOK
|358
|USDCAD
|110
|USDCHF
|-67
|EURNZD
|55
|USDNOK
|-57
|AUDUSD
|-83
|GBPUSD
|30
|NZDUSD
|34
|GBPAUD
|6
|XAUUSD
|94
|GBPNZD
|6
|XTIUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|10K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|17K
|EURNOK
|107K
|USDCAD
|14K
|USDCHF
|-2.5K
|EURNZD
|7.8K
|USDNOK
|-51K
|AUDUSD
|-5.5K
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|710
|GBPAUD
|-334
|XAUUSD
|9.1K
|GBPNZD
|320
|XTIUSD
|-121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +457.71 EUR
最差交易: -226 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +154.05 EUR
最大连续亏损: -229.54 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1755
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 172
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
992
EUR
EUR
135
59%
439
51%
87%
1.17
0.99
EUR
EUR
34%
1:200