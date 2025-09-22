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Jens Jonassen

SteadyOakCapital

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盈利交易:
227 (51.70%)
亏损交易:
212 (48.29%)
最好交易:
457.71 EUR
最差交易:
-226.11 EUR
毛利:
2 919.93 EUR (353 765 pips)
毛利亏损:
-2 483.14 EUR (254 374 pips)
最大连续赢利:
7 (154.05 EUR)
最大连续盈利:
457.71 EUR (1)
夏普比率:
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交易活动:
86.56%
最大入金加载:
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长期交易:
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
12.86 EUR
平均损失:
-11.71 EUR
最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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绝对:
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相对跌幅:
结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 78
EURJPY 78
EURUSD 69
USDJPY 52
EURNOK 47
USDCAD 38
USDCHF 20
EURNZD 18
USDNOK 9
AUDUSD 8
GBPUSD 8
NZDUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 3
GBPNZD 2
XTIUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY -540
EURJPY 199
EURUSD 159
USDJPY 198
EURNOK 358
USDCAD 110
USDCHF -67
EURNZD 55
USDNOK -57
AUDUSD -83
GBPUSD 30
NZDUSD 34
GBPAUD 6
XAUUSD 94
GBPNZD 6
XTIUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 10K
EURUSD 11K
USDJPY 17K
EURNOK 107K
USDCAD 14K
USDCHF -2.5K
EURNZD 7.8K
USDNOK -51K
AUDUSD -5.5K
GBPUSD 55
NZDUSD 710
GBPAUD -334
XAUUSD 9.1K
GBPNZD 320
XTIUSD -121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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ICMarketsSC-MT5-2
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Exness-MT5Real
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AdmiralsGroup-Live
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
0.23 × 53
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
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0.63 × 875
Exness-MT5Real3
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ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 172
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
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2026.07.30 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.23 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 740 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 732 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Share of trading days is too low
2025.10.10 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 14.24% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
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