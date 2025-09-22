SinyallerBölümler
Jens Jonassen

SteadyOakCapital

Jens Jonassen
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 24%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
57 (32.38%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (67.61%)
En iyi işlem:
457.71 EUR
En kötü işlem:
-37.52 EUR
Brüt kâr:
1 918.44 EUR (277 184 pips)
Brüt zarar:
-1 427.67 EUR (188 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (154.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
457.71 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
34.35%
Maks. mevduat yükü:
10.58%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
58 (32.95%)
Satış işlemleri:
118 (67.05%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
2.79 EUR
Ortalama kâr:
33.66 EUR
Ortalama zarar:
-12.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-229.54 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-229.54 EUR (19)
Aylık büyüme:
4.77%
Yıllık tahmin:
57.93%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
353.41 EUR
Maksimum:
370.81 EUR (116.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.37% (370.51 EUR)
Varlığa göre:
1.27% (31.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNOK 47
USDCHF 20
EURNZD 18
EURUSD 17
GBPJPY 15
USDJPY 9
USDNOK 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
GBPUSD 8
NZDUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 3
EURJPY 3
GBPNZD 2
XTIUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNOK 358
USDCHF -67
EURNZD 55
EURUSD 64
GBPJPY -82
USDJPY 106
USDNOK -57
AUDUSD -83
USDCAD 49
GBPUSD 30
NZDUSD 34
GBPAUD 6
XAUUSD 94
EURJPY 51
GBPNZD 6
XTIUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNOK 107K
USDCHF -2.5K
EURNZD 7.8K
EURUSD 5.5K
GBPJPY -3.9K
USDJPY 9.8K
USDNOK -51K
AUDUSD -5.5K
USDCAD 9.7K
GBPUSD 55
NZDUSD 710
GBPAUD -334
XAUUSD 9.1K
EURJPY 1.6K
GBPNZD 320
XTIUSD -121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +457.71 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +154.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -229.54 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.09 × 163
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
Darwinex-Live
0.40 × 1755
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 143
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.55 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.86 × 7
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 4
TickmillUK-Live
3.43 × 7
Welcome to SteadyOak Capital.

We use strict money management and aim to provide long term consistent positive returns. 

İnceleme yok
2025.10.10 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 14.24% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
