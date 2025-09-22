SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SteadyOakCapital
Jens Jonassen

SteadyOakCapital

Jens Jonassen
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 24%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
57 (32.38%)
Perte trades:
119 (67.61%)
Meilleure transaction:
457.71 EUR
Pire transaction:
-37.52 EUR
Bénéfice brut:
1 918.44 EUR (277 184 pips)
Perte brute:
-1 427.67 EUR (188 365 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (154.05 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
457.71 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
34.35%
Charge de dépôt maximale:
10.58%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
1.32
Longs trades:
58 (32.95%)
Courts trades:
118 (67.05%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
2.79 EUR
Bénéfice moyen:
33.66 EUR
Perte moyenne:
-12.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
19 (-229.54 EUR)
Perte consécutive maximale:
-229.54 EUR (19)
Croissance mensuelle:
4.77%
Prévision annuelle:
57.93%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
353.41 EUR
Maximal:
370.81 EUR (116.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.37% (370.51 EUR)
Par fonds propres:
1.27% (31.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNOK 47
USDCHF 20
EURNZD 18
EURUSD 17
GBPJPY 15
USDJPY 9
USDNOK 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
GBPUSD 8
NZDUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 3
EURJPY 3
GBPNZD 2
XTIUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNOK 358
USDCHF -67
EURNZD 55
EURUSD 64
GBPJPY -82
USDJPY 106
USDNOK -57
AUDUSD -83
USDCAD 49
GBPUSD 30
NZDUSD 34
GBPAUD 6
XAUUSD 94
EURJPY 51
GBPNZD 6
XTIUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNOK 107K
USDCHF -2.5K
EURNZD 7.8K
EURUSD 5.5K
GBPJPY -3.9K
USDJPY 9.8K
USDNOK -51K
AUDUSD -5.5K
USDCAD 9.7K
GBPUSD 55
NZDUSD 710
GBPAUD -334
XAUUSD 9.1K
EURJPY 1.6K
GBPNZD 320
XTIUSD -121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +457.71 EUR
Pire transaction: -38 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +154.05 EUR
Perte consécutive maximale: -229.54 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.09 × 163
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
Darwinex-Live
0.40 × 1755
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 143
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.55 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.86 × 7
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 4
TickmillUK-Live
3.43 × 7
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Welcome to SteadyOak Capital.

We use strict money management and aim to provide long term consistent positive returns. 

Aucun avis
2025.10.10 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 14.24% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SteadyOakCapital
30 USD par mois
24%
0
0
USD
2.5K
EUR
91
2%
176
32%
34%
1.34
2.79
EUR
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.