Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.09 × 163 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.23 × 53 Darwinex-Live 0.40 × 1755 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 Pepperstone-MT5-Live01 1.08 × 143 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 6 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.55 × 31 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.86 × 7 VantageFXInternational-Live 2.95 × 38 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 BCS5-Real 3.00 × 4 TickmillUK-Live 3.43 × 7