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Signals / MetaTrader 5 / SteadyOakCapital
Jens Jonassen

SteadyOakCapital

Jens Jonassen
Jens Jonassen

Jens Jonassen

0 reviews
Reliability
134 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 15%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
438
Profit Trades:
227 (51.82%)
Loss Trades:
211 (48.17%)
Best trade:
457.71 EUR
Worst trade:
-226.11 EUR
Gross Profit:
2 919.93 EUR (353 765 pips)
Gross Loss:
-2 479.36 EUR (253 965 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (154.05 EUR)
Maximal consecutive profit:
457.71 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
86.56%
Max deposit load:
77.37%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
0.85
Long Trades:
218 (49.77%)
Short Trades:
220 (50.23%)
Profit Factor:
1.18
Expected Payoff:
1.01 EUR
Average Profit:
12.86 EUR
Average Loss:
-11.75 EUR
Maximum consecutive losses:
19 (-229.54 EUR)
Maximal consecutive loss:
-500.73 EUR (5)
Monthly growth:
-0.71%
Annual Forecast:
-8.57%
Algo trading:
59%
Drawdown by balance:
Absolute:
353.41 EUR
Maximal:
519.67 EUR (49.13%)
Relative drawdown:
By Balance:
29.57% (519.89 EUR)
By Equity:
33.55% (583.79 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPJPY 78
EURJPY 78
EURUSD 68
USDJPY 52
EURNOK 47
USDCAD 38
USDCHF 20
EURNZD 18
USDNOK 9
AUDUSD 8
GBPUSD 8
NZDUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 3
GBPNZD 2
XTIUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY -540
EURJPY 199
EURUSD 163
USDJPY 198
EURNOK 358
USDCAD 110
USDCHF -67
EURNZD 55
USDNOK -57
AUDUSD -83
GBPUSD 30
NZDUSD 34
GBPAUD 6
XAUUSD 94
GBPNZD 6
XTIUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -18K
EURJPY 10K
EURUSD 11K
USDJPY 17K
EURNOK 107K
USDCAD 14K
USDCHF -2.5K
EURNZD 7.8K
USDNOK -51K
AUDUSD -5.5K
GBPUSD 55
NZDUSD 710
GBPAUD -334
XAUUSD 9.1K
GBPNZD 320
XTIUSD -121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +457.71 EUR
Worst trade: -226 EUR
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +154.05 EUR
Maximal consecutive loss: -229.54 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 11
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1755
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 172
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
26 more...
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Welcome to SteadyOak Capital.

We use strict money management and aim to provide long term consistent positive returns. 

No reviews
2026.07.30 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.23 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 740 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 732 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Share of trading days is too low
2025.10.10 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 14.24% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SteadyOakCapital
30 USD per month
15%
0
0
USD
1K
EUR
134
59%
438
51%
87%
1.17
1.01
EUR
34%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.