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Hermanus Johannes Brummer

FXIL

Hermanus Johannes Brummer
Hermanus Johannes Brummer

Hermanus Johannes Brummer

Trading part time for 23 years. Writing and testing Bots for 4 years.
1 комментарий
0 отзывов
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 795
Прибыльных трейдов:
4 390 (75.75%)
Убыточных трейдов:
1 405 (24.25%)
Лучший трейд:
133 485.00 USD
Худший трейд:
-883 265.00 USD
Общая прибыль:
19 146 097.27 USD (8 724 970 pips)
Общий убыток:
-19 600 572.65 USD (5 937 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (14 736.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
715 566.00 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
94.91%
Макс. загрузка депозита:
99.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
3 108 (53.63%)
Коротких трейдов:
2 687 (46.37%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-78.43 USD
Средняя прибыль:
4 361.30 USD
Средний убыток:
-13 950.59 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-814 950.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 013 485.00 USD (9)
Прирост в месяц:
-19.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
470 796.41 USD
Максимальная:
3 456 690.67 USD (86.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.71% (3 456 525.67 USD)
По эквити:
68.30% (2 597 050.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NQ_Z 899
GC_Z 808
NQ_U 719
SI_H 639
GC_G 553
NQ_M 433
SI_N 184
SI_K 159
6E_H 157
NQ_H 144
GC_J 124
GC_M 102
SI_Z 83
GC_V 75
CL_M 71
6B_H 68
6E_Z 61
GC_Q 56
FDAX_U 53
6E_U 51
CL_J 36
CL_K 34
FDAX_Z 21
RTY_U 18
PL_F 18
YM_H 18
SI_U 18
YM_U 17
ES_U 17
MBT_V 17
PL_V 11
YM_Z 10
6A_H 8
BZ_K 8
6J_U 7
NG_G 6
CL_N 6
6B_M 6
BZ_U 6
FDAX_H 5
6C_H 5
ES_H 5
6J_H 5
CL_Q 5
NG_Q 4
6B_U 4
PL_J 4
6E_M 3
6N_H 2
6A_M 2
ZN_M 2
YM_M 2
BZ_Q 2
ZL_Q 1
MBT_X 1
MBT_Z 1
FESX_Z 1
ES_Z 1
6J_Z 1
6A_Z 1
NG_H 1
HG_H 1
LE_G 1
MBT_G 1
6S_H 1
RB_H 1
ZC_K 1
LE_J 1
RB_J 1
BZ_J 1
6C_M 1
FDAX_M 1
6A_U 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NQ_Z 520K
GC_Z 194K
NQ_U -68K
SI_H -530K
GC_G 24K
NQ_M -348K
SI_N -514K
SI_K 127K
6E_H -3.7K
NQ_H -202K
GC_J 200K
GC_M 227K
SI_Z -7.1K
GC_V 22K
CL_M -154K
6B_H 3.5K
6E_Z 4.4K
GC_Q 16K
FDAX_U 53K
6E_U 17K
CL_J 98K
CL_K 30
FDAX_Z -9.1K
RTY_U -748
PL_F 134
YM_H -6K
SI_U -73K
YM_U -17K
ES_U -3.7K
MBT_V 6.7K
PL_V -7.5K
YM_Z 9.3K
6A_H -7.7K
BZ_K 7.6K
6J_U -1.4K
NG_G -40K
CL_N -9.3K
6B_M 1.7K
BZ_U 20K
FDAX_H -9K
6C_H -2K
ES_H -1.9K
6J_H 210
CL_Q 26K
NG_Q 752
6B_U 849
PL_J 631
6E_M -111
6N_H -2.2K
6A_M 775
ZN_M -36
YM_M 3.1K
BZ_Q 18K
ZL_Q 36
MBT_X 15
MBT_Z -148
FESX_Z -100
ES_Z 80
6J_Z 1
6A_Z 0
NG_H 104
HG_H -23K
LE_G 70
MBT_G 4
6S_H -1.4K
RB_H 366
ZC_K -500
LE_J -2.1K
RB_J 654
BZ_J -2.6K
6C_M 80
FDAX_M -4K
6A_U -305
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NQ_Z 399K
GC_Z 7K
NQ_U -82K
SI_H -35K
GC_G -20
NQ_M 273K
SI_N -18K
SI_K 23K
6E_H -2.2K
NQ_H -156K
GC_J 7.7K
GC_M 8.5K
SI_Z 44
GC_V 783
CL_M -4.2K
6B_H 578
6E_Z 3.1K
GC_Q -1K
FDAX_U 813
6E_U 8.8K
CL_J 2.3K
CL_K -8K
FDAX_Z -315
RTY_U 52
PL_F -726
YM_H 24
SI_U -5K
YM_U -3K
ES_U -7.1K
MBT_V 5.1K
PL_V -1.5K
YM_Z 398
6A_H -1.5K
BZ_K 850
6J_U -497
NG_G -806
CL_N -182
6B_M 53
BZ_U 716
FDAX_H -199
6C_H -640
ES_H -4.6K
6J_H 260
CL_Q 610
NG_Q 16
6B_U 136
PL_J 130
6E_M 34
6N_H -709
6A_M 46
ZN_M 0
YM_M 126
BZ_Q 355
ZL_Q 7
MBT_X 250
MBT_Z -1.4K
FESX_Z -8
ES_Z 175
6J_Z 5
6A_Z 4
NG_H 11
HG_H -1.8K
LE_G 49
MBT_G 140
6S_H -108
RB_H 45
ZC_K -500
LE_J -2.7K
RB_J 17
BZ_J -130
6C_M 84
FDAX_M -27
6A_U -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +133 485.00 USD
Худший трейд: -883 265 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +14 736.50 USD
Макс. убыток в серии: -814 950.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 21:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.15 18:59
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 18:50
No swaps are charged
2026.06.25 18:50
No swaps are charged
2026.06.25 17:50
No swaps are charged on the signal account
2026.06.15 18:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 14:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 13:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 21:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 20:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXIL
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
546K
USD
55
13%
5 795
75%
95%
0.97
-78.43
USD
87%
1:200
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