Hermanus Johannes Brummer

FXIL

Hermanus Johannes Brummer
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 212
Kârla kapanan işlemler:
934 (77.06%)
Zararla kapanan işlemler:
278 (22.94%)
En iyi işlem:
26 480.00 USD
En kötü işlem:
-167 640.00 USD
Brüt kâr:
1 552 382.21 USD (3 517 205 pips)
Brüt zarar:
-1 272 722.34 USD (1 142 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (97 227.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97 227.00 USD (49)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
72.22%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
606 (50.00%)
Satış işlemleri:
606 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
230.74 USD
Ortalama kâr:
1 662.08 USD
Ortalama zarar:
-4 578.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-258 114.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258 114.00 USD (11)
Aylık büyüme:
36.86%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196 859.89 USD
Maksimum:
391 222.76 USD (32.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.76% (391 292.26 USD)
Varlığa göre:
8.77% (102 965.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ_U 581
GC_Z 239
NQ_Z 111
GC_V 73
FDAX_U 52
6E_U 50
RTY_U 18
YM_U 17
ES_U 17
PL_V 11
FDAX_Z 11
GC_Q 8
6J_U 7
PL_F 6
NG_Q 3
6B_U 2
SI_Z 2
ZL_Q 1
6E_Z 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ_U -37K
GC_Z 191K
NQ_Z 50K
GC_V 23K
FDAX_U 68K
6E_U 15K
RTY_U -748
YM_U -17K
ES_U -3.7K
PL_V -7.5K
FDAX_Z -1.7K
GC_Q -2K
6J_U -1.4K
PL_F 894
NG_Q 32
6B_U 334
SI_Z 7.3K
ZL_Q 36
6E_Z 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ_U -28K
GC_Z 5.7K
NQ_Z 55K
GC_V 934
FDAX_U 919
6E_U 8.5K
RTY_U 52
YM_U -3K
ES_U -7.1K
PL_V -1.5K
FDAX_Z -168
GC_Q -472
6J_U -497
PL_F 184
NG_Q 2
6B_U 54
SI_Z 295
ZL_Q 7
6E_Z 5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26 480.00 USD
En kötü işlem: -167 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +97 227.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -258 114.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 19:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 21:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 22:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 21:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 22:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 21:49
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 17:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 06:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXIL
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
1.3M
USD
11
4%
1 212
77%
100%
1.21
230.74
USD
33%
1:200
