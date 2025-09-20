- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 212
Kârla kapanan işlemler:
934 (77.06%)
Zararla kapanan işlemler:
278 (22.94%)
En iyi işlem:
26 480.00 USD
En kötü işlem:
-167 640.00 USD
Brüt kâr:
1 552 382.21 USD (3 517 205 pips)
Brüt zarar:
-1 272 722.34 USD (1 142 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (97 227.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97 227.00 USD (49)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
72.22%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
606 (50.00%)
Satış işlemleri:
606 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
230.74 USD
Ortalama kâr:
1 662.08 USD
Ortalama zarar:
-4 578.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-258 114.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258 114.00 USD (11)
Aylık büyüme:
36.86%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196 859.89 USD
Maksimum:
391 222.76 USD (32.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.76% (391 292.26 USD)
Varlığa göre:
8.77% (102 965.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ_U
|581
|GC_Z
|239
|NQ_Z
|111
|GC_V
|73
|FDAX_U
|52
|6E_U
|50
|RTY_U
|18
|YM_U
|17
|ES_U
|17
|PL_V
|11
|FDAX_Z
|11
|GC_Q
|8
|6J_U
|7
|PL_F
|6
|NG_Q
|3
|6B_U
|2
|SI_Z
|2
|ZL_Q
|1
|6E_Z
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ_U
|-37K
|GC_Z
|191K
|NQ_Z
|50K
|GC_V
|23K
|FDAX_U
|68K
|6E_U
|15K
|RTY_U
|-748
|YM_U
|-17K
|ES_U
|-3.7K
|PL_V
|-7.5K
|FDAX_Z
|-1.7K
|GC_Q
|-2K
|6J_U
|-1.4K
|PL_F
|894
|NG_Q
|32
|6B_U
|334
|SI_Z
|7.3K
|ZL_Q
|36
|6E_Z
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ_U
|-28K
|GC_Z
|5.7K
|NQ_Z
|55K
|GC_V
|934
|FDAX_U
|919
|6E_U
|8.5K
|RTY_U
|52
|YM_U
|-3K
|ES_U
|-7.1K
|PL_V
|-1.5K
|FDAX_Z
|-168
|GC_Q
|-472
|6J_U
|-497
|PL_F
|184
|NG_Q
|2
|6B_U
|54
|SI_Z
|295
|ZL_Q
|7
|6E_Z
|5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26 480.00 USD
En kötü işlem: -167 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +97 227.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -258 114.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3M
USD
USD
11
4%
1 212
77%
100%
1.21
230.74
USD
USD
33%
1:200