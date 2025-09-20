- Croissance
Trades:
1 212
Bénéfice trades:
934 (77.06%)
Perte trades:
278 (22.94%)
Meilleure transaction:
26 480.00 USD
Pire transaction:
-167 640.00 USD
Bénéfice brut:
1 552 382.21 USD (3 517 205 pips)
Perte brute:
-1 272 722.34 USD (1 142 231 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (97 227.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
97 227.00 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
72.22%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
606 (50.00%)
Courts trades:
606 (50.00%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
230.74 USD
Bénéfice moyen:
1 662.08 USD
Perte moyenne:
-4 578.14 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-258 114.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-258 114.00 USD (11)
Croissance mensuelle:
36.86%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
196 859.89 USD
Maximal:
391 222.76 USD (32.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.76% (391 292.26 USD)
Par fonds propres:
8.77% (102 965.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NQ_U
|581
|GC_Z
|239
|NQ_Z
|111
|GC_V
|73
|FDAX_U
|52
|6E_U
|50
|RTY_U
|18
|YM_U
|17
|ES_U
|17
|PL_V
|11
|FDAX_Z
|11
|GC_Q
|8
|6J_U
|7
|PL_F
|6
|NG_Q
|3
|6B_U
|2
|SI_Z
|2
|ZL_Q
|1
|6E_Z
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NQ_U
|-37K
|GC_Z
|191K
|NQ_Z
|50K
|GC_V
|23K
|FDAX_U
|68K
|6E_U
|15K
|RTY_U
|-748
|YM_U
|-17K
|ES_U
|-3.7K
|PL_V
|-7.5K
|FDAX_Z
|-1.7K
|GC_Q
|-2K
|6J_U
|-1.4K
|PL_F
|894
|NG_Q
|32
|6B_U
|334
|SI_Z
|7.3K
|ZL_Q
|36
|6E_Z
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NQ_U
|-28K
|GC_Z
|5.7K
|NQ_Z
|55K
|GC_V
|934
|FDAX_U
|919
|6E_U
|8.5K
|RTY_U
|52
|YM_U
|-3K
|ES_U
|-7.1K
|PL_V
|-1.5K
|FDAX_Z
|-168
|GC_Q
|-472
|6J_U
|-497
|PL_F
|184
|NG_Q
|2
|6B_U
|54
|SI_Z
|295
|ZL_Q
|7
|6E_Z
|5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +26 480.00 USD
Pire transaction: -167 640 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +97 227.00 USD
Perte consécutive maximale: -258 114.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
