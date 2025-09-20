SignauxSections
Hermanus Johannes Brummer

FXIL

Hermanus Johannes Brummer
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 212
Bénéfice trades:
934 (77.06%)
Perte trades:
278 (22.94%)
Meilleure transaction:
26 480.00 USD
Pire transaction:
-167 640.00 USD
Bénéfice brut:
1 552 382.21 USD (3 517 205 pips)
Perte brute:
-1 272 722.34 USD (1 142 231 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (97 227.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
97 227.00 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
72.22%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
606 (50.00%)
Courts trades:
606 (50.00%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
230.74 USD
Bénéfice moyen:
1 662.08 USD
Perte moyenne:
-4 578.14 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-258 114.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-258 114.00 USD (11)
Croissance mensuelle:
36.86%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
196 859.89 USD
Maximal:
391 222.76 USD (32.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.76% (391 292.26 USD)
Par fonds propres:
8.77% (102 965.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ_U 581
GC_Z 239
NQ_Z 111
GC_V 73
FDAX_U 52
6E_U 50
RTY_U 18
YM_U 17
ES_U 17
PL_V 11
FDAX_Z 11
GC_Q 8
6J_U 7
PL_F 6
NG_Q 3
6B_U 2
SI_Z 2
ZL_Q 1
6E_Z 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ_U -37K
GC_Z 191K
NQ_Z 50K
GC_V 23K
FDAX_U 68K
6E_U 15K
RTY_U -748
YM_U -17K
ES_U -3.7K
PL_V -7.5K
FDAX_Z -1.7K
GC_Q -2K
6J_U -1.4K
PL_F 894
NG_Q 32
6B_U 334
SI_Z 7.3K
ZL_Q 36
6E_Z 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ_U -28K
GC_Z 5.7K
NQ_Z 55K
GC_V 934
FDAX_U 919
6E_U 8.5K
RTY_U 52
YM_U -3K
ES_U -7.1K
PL_V -1.5K
FDAX_Z -168
GC_Q -472
6J_U -497
PL_F 184
NG_Q 2
6B_U 54
SI_Z 295
ZL_Q 7
6E_Z 5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26 480.00 USD
Pire transaction: -167 640 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +97 227.00 USD
Perte consécutive maximale: -258 114.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 19:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 21:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 22:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 21:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 22:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 21:49
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 17:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 06:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXIL
30 USD par mois
28%
0
0
USD
1.3M
USD
11
4%
1 212
77%
100%
1.21
230.74
USD
33%
1:200
